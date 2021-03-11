周末（13日）沙田八草兩泥賽事，兩場泥地路程分別為1650米及1800米。

莫雷拉分別策騎蔡約翰馬房「平海飛星」及霍利時馬房「團結一致」，兩駒跑泥地均有佳績支持，得好手之助可作為捧場對象。

一月至今莫雷拉六次角逐泥地1650及1800米，取得兩冠兩亞一季一第五未失獎金，證明騎者跑泥地中距離賽事發揮特別好，故此「平海飛星」及「團結一致」續配雷神可信賴。

第三場「團結一致」自從前仗加配眼罩後兩仗均入位，證明此配備對走勢確有幫助，難得雷神唔放手，有力贏馬交代。

至於第九場「平海飛星」近兩仗均於雷神胯下角逐泥地中距離賽事獲亞軍，今次出王牌原庄配搭再來。

睇番騎練近14次合作王牌馬，當中半數勝出，共獲七勝四位兩殿一第五佳績，此駒睇部署決心要收復前失。

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