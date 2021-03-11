莫雷拉剛周三（10日）谷戰停賽復出，這夜他的九匹座騎，六匹被捧成大熱，其餘三匹為次熱，結果全晚只贏一匹「股票傳奇」。

本周末（13日）沙田泥草地混合賽，莫雷拉出足十場，今次其抽檔運不俗，有力進行大反擊。

全日兩場1000米直路賽，雷神胯下第一場「大武士」排14檔及第六場「智醒財星」排11檔均有利。

而八場轉彎賽事，除了第四場「天地同心」（11檔）及第八場「紅旺」（12檔）外，其餘六駒均抽5檔或以內。

第七場一班草地1200米，雷神以往曾夥拍「旺蝦王」勝出四場賽事，包括今季二級賽馬會短途錦標，此駒當時排5檔贏馬，今次再抽這個食糊靚位，有力延續佳績。

莫雷拉周末座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 大武士 14

二 百步穿雲 3

三 團結一致 4

四 天地同心 11

五 喜佳龍 2

六 智醒財星 11

七 旺蝦王 5

八 紅旺 12

九 平海飛星 4

十 浪漫組合 1

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