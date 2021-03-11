今季希斯重臨香江開倉，雖然一批質新馬的表現不似預期，但亦偶有佳作，如「輗多福」當日（去年11月尾）出道即於田草1000米取勝。

此駒馬主是「多福」系掌舵人劉耀棠及其兩名兒子劉心暉與劉懿暉，三父子初次與希斯合作即擦出火花。

周末（13日）跑沙田日馬，「多福」系又有新成員列陣，此乃三歲澳洲自購馬「摯多福」（希廐）在港初出參戰二班1400米草地，其馬主是劉心暉。

他現時名下養有三駒，除「摯多福」和「輗多福」外，還有未出賽兩歲自購新馬「亟多福」（苗廐）。

「摯多福」最近一次在從化試閘是勝出的，進度已及水準，有望步武「輗多福」旗開得勝。

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