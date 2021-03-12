法國籍騎師賀銘年，今季取得20場頭馬，而且近期手風頗順，最近三次田賽全勝，兼取得五W。

蔡約翰在港十一次登上冠軍練馬師寶座，賀銘年能夠取得其信任，可以說行運行到腳趾尾。

而賀銘年亦交到功課，在連贏三日的大好日子中，頭馬包括蔡廐之「疾風明駒」及「平海掌星」。

周末（13日）沙田賽事，賀銘年繼續獲得蔡約翰支持，將會策騎旗下四駒上陣。

「疾風明駒」近兩戰納入正軌，並在賀銘年胯下取得連捷，人馬合作爭三連勝，令人期待。

至於「美麗滿紛」季初評81分由波健士贏馬，此駒其後連輸五場，今次回降至勝時之81分，賀銘年接手可重溫贏馬滋味。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199