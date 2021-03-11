「電路」系馬主陣營張氏家族熱心投入賽馬，旗下賽駒不少身價不菲。

其中，「電路一號」（東廐）在2018年香港國際馬匹拍賣會（三月）以1,100萬元成交，至今仍是本港拍賣會身價最高賽駒。

然而「電路」系幕後近期運氣欠佳，須知旗下戰駒自2月6日起，連續五次出賽皆跑包尾而回，包括昨晚（10日）在快活谷馬場出賽的「電路七號」（東廐）。

周末（13日）在沙田馬場跑馬，「電路一號」及「電路六號」（文廐）將分別出戰第四場五班草地1600米及第六場三班草地1000米，屆時有望為幕後一雪前恥。

「電路一號」雖然至今服役21仗皆未能敲響勝鼓，不過今季此駒大多所負不遠，表現未算太差。

近期「旅遊拿督」、「全才」及「都市神話」等難贏馬紛紛出頭，「電路一號」有望藉勢拼出頭來。

至於「電路六號」來港前為三級賽澳洲薛迪第夫錦標盟主，本身有一定級數保證。

如今初跑直路賽，且看能否有進步演出。

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