蘇偉賢從練初期獲封「新人王」，其後再有「表情王」稱號，實際上他卻未做過王者，就連大賽也絕少勝出。

早前他亮相一個網上節目與女主持對談，不諱言自己也想多贏一些高奬金賽事，以及訓練出—匹真正獨當一面之馬。

說到旗下自己最有感情一駒，蘇偉賢直言是現年九歲的「恆駿寶駒」，皆因此駒是他首匹從外地拍賣會引入之馬，而且老當益壯，跑到今季仍有頭馬交出。

他又估計「恆駿寶駒」季內尚有一Win，個人希望牠可贏夠1,000萬獎金，以示紀念。

適逢其會，這匹九捷良駒將於周六（13日）角逐四班泥地1800米，本身評分低於上次勝出時，到時一旦先過終點，便可有57萬獎金。

無巧不成話，57萬加上既有的946萬多元，「恆駿寶駒」便剛好突破1,000萬獎金，誓必拼盡求勝。

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