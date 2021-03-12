明午（13日）田戰頭場四班1000米，沈集成馬房「大武士」歷來四場頭馬均於第三班勝出，今次首戰四班賽有權橫掃。

沈廐近三季三降四班出賽馬暫共12匹次，其中只有「八太子」與「博愛友威」在潘頓胯下分別勝出及入Q。

餘下十匹次均未能跑入獎金名次，從中反映馬房安排賽駒落班出擊由潘頓主導。

「大武士」今次賽前操練，曾由潘頓曾自快跳一課（2月18日），之後他不彈此調。

及至最近兩次快操皆由莫雷拉經手，估計潘頓操馬後，對這匹七歲馬無大好感。

與此同時，田草C加3跑道全場最窄，「大武士」所排的14檔，在1000米的勝出率僅得百分之五。

「大武士」降班強配莫雷拉勢被熱捧，惟鑑於有以上不利因素，投注此駒要考慮清楚。

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