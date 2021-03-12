周末（13日）沙田十場泥草地混合賽，第九場三班泥地1650米的「滿冠熊」，上仗配薛恩於泥地1800米爆冷取勝，今次將縮程上陣。

馬主范邦初受訪時解釋，馬兒今場縮程原因，他說：「『滿冠熊』上仗爆冷贏馬，令我感到驚喜，但報跑今仗的決定，我與霍利時則持不同意見。」

「我覺得此駒馬仔細細、不利勤拼，上賽至今僅個多月，有點擔心其體力能否及時復原。」

「然而霍利時向我解釋，此駒很夾薛恩的韁繩，如果稍後才替其報名，現評84分的牠將要跑二班賽，屆時薛恩或造不到磅，需要換人上陣。」

「霍利時認為夾到『滿冠熊』的輕磅騎師寥寥可數，難得今次有一場60至85分的三班泥地賽可報名，不應錯過機會，我自然尊重其決定。」

對於「滿冠熊」今仗表現，范邦初都有一定期望，他說：「據我所知，『滿冠熊』近期狀態不錯。」

「稍後我將會返回美國處理一些私人事務，由於日後回港仍需要在酒店隔離，日子相當難捱。」

「所以我今次會留在美國多一點時間，我最希望可以在離港前，再憑此駒享受拉頭馬的喜悅。」

「坦白講，我做馬主都是為了這張頭馬相，始終要贏一場頭馬也不容易呢！」

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