現任馬會主席陳南祿，以往養過多匹賽駒，暫時最成功的是「時時有機」（已退役）。

「時時有機」服役期贏過三場，途程包括田草1000、1400米及谷草1000米。

陳南祿支持徐雨石馬房合作多年，除「時時有機」外，還有現役的「天地同心」由徐廐訓練。

「天地同心」出賽四季合共22戰，暫時獲得一冠三亞三季，總獎金超過125萬。

「天地同心」在港暫時唯一頭馬在田草1400米錄得，當時此駒初配莫雷拉，評35分取勝。

此駒於周末（13日）將是第二度配莫雷拉上陣，出戰第四場五班草地1600米。

此駒目前評分亦為35分，與上季勝出時相同，隨時再度脫穎而出。

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