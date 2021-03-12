今季11月14日總場次184田草頭場五班1600米，前四名馬匹「寶得住」、「幸運精選」、「晴朗拍檔」及「電路一號」，其後合共交出兩冠兩亞三季，反映該賽水準屬第五班頂級。

同場蘇偉賢馬房「帝豪寶駒」遇上慢步速形勢不合發揮，直路仍造22秒94全場最快末段，後追得第五名，負於頭馬「寶得住」三乘許已算不俗。

此駒對上兩次暑期休後初出均上名而回，反映本身善跑新鮮感。

今次（13日）角逐田戰第四場，賽前由潘頓兩度親試大閘以提升狀態，戰意完全不需懷疑。

由蘇偉賢轉投方嘉柏馬房後，灰馬「喜佳龍」今季表現甚佳，除季內於三班田草1200米取得兩Win外，上仗跑二班1200米還取得突破，於慢步速不利形勢下入Q。

該場總場次392同班1200米，「喜佳龍」蹄下敗將「順勢贏」、「競技勇士」、「韋小寶」、「艮志騰雲」及「加州得迅」，其後再出全部跑入三甲，前駒水準由此可見一斑。

近仗所見，「喜佳龍」出閘變慢，預期重新增程跑1400米更合發揮，蓋本身昔日贏同程起家。

今仗強配莫雷拉在第五場排2檔起步，有力一展所長。

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