今晚（12日）六合彩頭獎又無人中，已連續九期頭獎無人中，是歷年最長期數無人中頭獎紀錄，逾9,004萬元多寶撥入下期攪珠。

馬會估計，若10元一注獨中頭獎，派彩高達1.1億元，是歷來最高頭獎派彩，打破2013年12月10日9,095萬元的紀錄。

馬會特別把原定下周二（16日）晚攪珠順延至下周五（19日）晚上9時半舉行，截止投注時間為當晚9時15分。

今晚攪出的號碼為16、17、21、24、43、47及特別號碼30，頭獎無人中，二獎0.5注中，每注派578萬元。

根據馬會資料顯示，歷來共有10次1億元或以上頭獎彩金攪珠，但從來無幸運兒可以一注獨中頭獎。

而自去年2月1日新春金多寶被幸運兒捧走後，因武漢肺炎疫情肆虐，馬會隨即煞停六合彩攪珠。

六合彩停辦七個月後，直至去年9月24日起復辦，不過只提供網上及電話六合彩投注，不設場外投注處現場購買彩票，以避免顧客聚集場外投注處購買六合彩，因而造成的公共衞生風險，亦因此沒有再推出金多寶。

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