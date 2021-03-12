沈集成馬房季內已有38Win，暫居練馬師榜第五位，成績可算保持水準。

這次（13日）沙田賽事，沈廐繼續擺下強陣。

當中，第七場「帝豪福星」及第九場「超霸神駒」上仗入位而今場改配潘頓，睇牌面似是不求賠率只求補中。

然而回看季內沈廐馬跑入二、三名後轉配潘頓暫有八匹，僅「平常心」及「勞動創造」分別補中與入Q，餘者均三甲不入，其中包括「同有友」（3.1倍）、「南莊之歌」（4.5倍）等駒熱門倒灶。

「帝豪福星」與「超霸神駒」上賽俱表現搶眼，難怪得到此位應屆冠軍騎師垂青。

可是觀乎上述數據，牠們由潘頓執韁不一定是好事，馬迷不宜盲門熱捧。

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