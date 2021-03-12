資深馬主曹光彪離世，此位剛滿101歲的企業家，曾先後養有逾10駒，現已全部退役。

他最近一次現身馬場拉頭馬是2018年3月7日，當晚名下馬「威信」在華籍騎師巫顯東胯下完成三連捷。

而此場賽事是當晚最後一場，接近晚上11時開跑，當時98歲的曹光彪捱眼瞓等足全晚，最終如願再拉頭馬，亦可見他對賽馬運動的熱愛。

曹光彪養馬近半世紀，名下馬除「永新勝利」外，其餘大部分以「威」字為名。

包括「威利」、「威飛」、「威朗」、「威靈」、「威騏」、「威領」、「威順」、「威成」、「威飛勝」、「威飛達」、「威水」、「威龍」、「威信」，大多都能贏馬。

曹光彪的人生同愛駒馬名一樣，都是咁「威」。

他於上海出生，五十年代來香港發展，有「毛紡大王」之稱。

78年到珠海開廠，是文革後首批走去內地投資嘅港商，結果兩年就回本，夠晒威。

曹光彪亦是港龍航空嘅創辦人，女兒曹其真曾任澳門立法會前主席。

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