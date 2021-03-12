星期六（13日）跑沙田日馬，頭場四班草地1000米有不少初出馬及初跑同程馬，說不定會有伏兵突圍而出。

羅富全馬房「翡翠鳳凰」，出道至今十戰取得兩亞四季，雖然上名率不俗，但始終未能打開頭馬紀錄。

「翡翠鳳凰」今戰首度縮程跑直路賽，究竟葫蘆裏賣甚麼藥？

「翡翠鳳凰」之父Per Incanto，在港其中兩匹子嗣「韋小寶」及「經典之星」均為直路賽能手。

「韋小寶」迄今七戰田草1000米，成績三冠一亞兩季，只有一場不上名，至於「經典之星」同程暫五戰兩勝三負。

「翡翠鳳凰」如今久休復出充滿新鮮感，跑路程最短的直路賽，未嘗不可取得突破。

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