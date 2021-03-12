蔡約翰連勝十期沙田賽事，賀銘年亦已三連勝，呢對旺門騎練合作自然不能睇小。

踏入2021年之後，蔡賀配田草合作五次，共獲四冠一殿成績，勝出率高達八成。

周六（13日）蔡廐共出六駒，其中四駒交由賀銘年操刀，頭馬應可誕生。

第二場一班1600米「勝得精彩」，曾勝同程合腳法，近兩仗跑國際一級賽才輸，今場跑番讓磅賽可施殺着。

第五場二班1400米「美麗滿紛」，獲兩冠一季皆在同程取得，路程正宗，可予對手一定威脅。

第十場三班1400米「疾風明駒」，前仗除眼罩只用耳塞及綁脷帶即出頭，已搵到致勝竅門。

上仗可壓倒「旗幟輝煌」連捷，後駒再出已補中升上第二班，「疾風明駒」仍留在第三班着數得很，勢跟賀銘年聯手再贏。

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