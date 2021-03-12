周三（17日）谷草九場賽事，周俊樂及彭國年停賽，而波健士則停賽復出。

第二班1200米：「共創繽紛」上場在波健士胯下失去平衡及向外斜跑，只能跑第七名，賽後被小組問話，今場換上賀銘年。

第三班1000米： 「年年旺」上場在周俊樂胯下第三名，今場換潘頓壓陣。

第三班1650米： 「追風驥足」上場配田泰安得第三名，今場回配莫雷拉，此駒前仗曾在雷神胯下贏馬。

第四班1200米（第一組）： 「勁瀟灑」及「仲得威」上場均由何澤堯策騎，前駒今場易配巴度；後駒續配何澤堯。

第四班1200米（第二組）：「峰爭」上場配田泰安胯下跑第三名，今場重配莫雷拉，人馬曾合作跑第二。

第四班1800米：「勇敢皇者」上場配梁家俊得第五名，今場初配潘頓。

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