巴西籍騎師馬雅在剛周三（10日）谷夜終於憑「瞳矓光彩」及「魅影揚飛」兩度上名，總算打破頭三期賽事全數三甲不入的困局。

「瞳矓光彩」及「魅影揚飛」的練馬師分別為告東尼及姚本輝，正是馬雅來港發展後最主要的支持者。

周末（13日）在沙田馬場舉行十場泥草混合賽，馬雅共有四匹座騎。

其中，第三場「榮惑」、第四場「電路一號」及第五場「加州雷電」皆出自東廐，由此可見他獲告東尼賞識。

「榮惑」今季已三度在莫雷拉胯下跑谷草屈居亞軍，上仗由潘頓接手發揮相當隨意，落敗不可作準。

這匹五歲愛爾蘭自購馬上季曾角逐四班泥地1800米，表現不差，今場回師此程可作突擊。

另外，「加州雷電」今季摘下三捷，上賽落敗僅因氣管多血，操好再戰，未許掉以輕心。

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