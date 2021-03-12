周末（13日）沙田泥草地混合賽，蘇保羅馬房之「雷霆戰駒」，將會出戰第三場四班泥地1800米。

此駒前仗跑泥地一哩，留後遇不利的慢步速，仍可交出追勢跑第六名，所負距離不太遠，蘇保羅認為馬兒的腳法合跑泥地。

蘇保羅受訪時說：「我覺得『雷霆戰駒』跑泥地1800米非常適合，但馬兒能否在四班獲得勝利，我就不敢肯定，我預期牠今場有一定的競爭力。」

「此駒前仗出爭泥地1650米非常失運，在直路上際遇欠佳，沒有太多空位，但追勢卻不錯。」

「我其後安排『雷霆戰駒』出戰一場草地賽，如果不跑這場賽事，牠便會連續五個星期沒有上陣，相隔時間嫌太長了。」

「我對馬兒近況感到滿意，此駒服役初期曾有腳傷，目前已痊癒了。」

「『雷霆戰駒』來港初期走勢非常稚嫩，馬匹花了極長時間，才能完全適應香港環境，表現開始漸入佳境，希望今場在泥地有突破表現。」

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