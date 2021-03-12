周末跑馬經常爆冷，想扒冷要吼實刑滿復出的巴度，事關近三次周末賽事，騎者例有馬贏共獲五冠，成績標青。

周六（13日）巴度策九駒上陣手握重兵，相信騎者又可大開殺戒。

第二場一班1600米「幸福笑容」，今季兩戰皆跑一級賽敗不足辱，然而上仗跑1400米女皇銀禧紀念盃後追第四，造出21秒73全場最快拉士，表現唔失禮。

巴度過檔後摸實操，馬兒收身上力，狀態已重拾勝時水準，回師八戰獲三冠一亞的一哩，有力重響勝鼓。

第七場一班1200米「福逸」，四戰同程未逢敵手，路有專長。

如今升班潘頓造唔到磅，改配巴度不陌生，事關人馬過往合作兩次全勝，排4檔起步好跑，可期再創佳績。

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