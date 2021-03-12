這次（13日）沙田日馬有兩場泥地賽舉行，當中只有第三場「赤火驍龍」、「會展達人」初次跑泥。

賀廐「赤火驍龍」至今未試過泥閘，葉廐「會展達人」則分別在沙田及從化試過泥地大閘。

「會展達人」於去年11月6日由梁家俊出試沙田1200米泥閘，馬會評語為早段唔慢，直路墮退。

不過在直路，梁家俊全程按實「會展達人」，相反同場不少馬皆被大力推騎，加上本身屬中長途馬，因此試短途閘走勢不起眼屬正常現象。

另一次於19年10月25日在從化由騎馬人蘇狄雄出試1200米，當日有戴眼罩，望空有點搶口，直路奮力催策，力壓蔡廐谷草1000米好手「過河勁卒」頸位掄元。

「會展達人」季初贏田草1600米開齋，近期表現平平無奇，移師泥地有新鮮感，可望重新交出好成績。

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