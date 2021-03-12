馬會於今午（12日）公佈有三匹現役馬除名，當中丁冠豪馬房佔兩駒，蔡約翰馬房則有一駒。

蔡廐六歲自購馬「傑彩繽紛」自來港首季勝出一場沙田長途2000米賽事之後，該季曾配上天下第一高手莫雅進軍19年之打吡大賽，然而近兩季屢戰屢敗，就算今季中開始馬匹降到落第三班作賽，仍未能提名三甲，延至今天宣佈退役。

總結「傑彩繽紛」在港成績，出賽33次獲1冠5亞2季，累積獎金有531萬元。

至於丁廐兩駒退役分別是「凱旋駿驥」及「任勝」。

六歲澳洲自購馬「凱旋駿驥」前季到港後，上陣15場只獲一席季軍，「任勝」則屬上季D布跑進口新馬，至今未嘗出賽。

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