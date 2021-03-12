周六（13日）田戰跑八草二泥，草地賽用C加3跑道，其中三場為1400米賽事。

莫雷拉座騎可優先留意，須知騎者近兩次列陣同一移欄1400米，共策五駒取得兩冠一亞一季，上名率高達八成。

今期胯下第五場「喜佳龍」、八場「紅旺」和十場「浪漫組合」皆擅1400米，有望交出好成績。

第五場二班1400米「喜佳龍」（方嘉柏馬房），上仗跑田草1200米追唔切屈居亞軍，增程跑曾兩捷1400米更合，改配雷神有望收復前失。

第八場四班1400米「紅旺」（葉楚航馬房），上仗易主久休復出跑1200米也可入Q，復課狀態有進無退，回師曾勝同程強配雷神，可期補中交代。

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