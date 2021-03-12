周六（13日）跑十場沙田日馬，當中八場草地賽於C加3跑道進行。

第七場一班草地1200米，為全日唯一同程賽事。

回顧近三季C加3賽道草地1200米數據，41場當中有20次由大熱門勝出，比率接近五成，而前四名比率更接近九成，數據都相當利好熱門馬。

羅富全馬房「夢想成金」預計將成為大熱門，縱使本身初戰一班賽，亦有權向「旺蝦王」這匹一級賽冠軍發起挑戰。

另外，星期六還有兩場1000米直路賽，分別編為第一及第六場。

此程大熱門勝出率為29%，明顯不及草地1200米。

列陣第六場的希廐「人和家興」，很大可能成為大熱門，馬迷宜作謹慎取捨。

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