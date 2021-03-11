星期六（13日）沙田舉行十場泥草地混合賽，全日有兩匹上次落飛馬值得跟進。

首匹是第四場葉楚航馬房「得意」，此駒上季曾勝田草1800米，當時評32分。

由於「得意」勝後八連敗，現時評分跌至25分，較勝時低七分，故其形勢可以用超級着數來形容。

「得意」上季尾由何澤堯出戰田草2200米，雖然本身沒有同程賽績支持，但臨場亦只得21倍，閘前更落飛至15倍，跌幅達28%。

結果「得意」全程居後跑包尾，輸8.25馬位，賽後被驗出氣管內有很多血及患上喘鳴症。

「得意」今次久休復出充滿新鮮感及體力，易配鬥志十足的賀銘年縮程跑1600米，兼排2檔好位起步，有力一展所長。

另一匹是第八場賀賢馬房「威威高星」，此駒至今八戰只獲一季未開齋。

「威威高星」上仗配潘明輝跑田草1400米，臨場18倍已經頗有支持，閘前再受大戶狙擊，最終打到11倍開跑，跌幅達38%。

結果「威威高星」姍姍來遲，只能追回一席第六，但距離頭馬「二雋」只有1.5馬位。

「威威高星」今場夥拍潘明輝再戰同程，本身未出頭，仍有留意價值。

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