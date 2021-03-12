資深馬主曹光彪離世，以往與其合作無間之沈集成，表示非常傷心。

沈集成受訪時說：「我今早（12日）收到這個消息，十分傷心。曹生為人好到無得頂，如果我能學到他一半就好了。」

「曹生是上海人，有海派人的風範， 說話很守信用，話一就一，充滿氣量，即使馬匹落敗，也絶不投訴。」

「因為疫情問題，我們這一兩年沒有見面，剛過去之農曆新年，我有致電曹生及曹太拜年。」

「曹生一直身體很好，只是眼睛不太好，今早我接到這個消息，真是很傷心。」

沈集成補充，曹生很怕冷，但他真心支持香港賽馬運動，有一次天氣很冷，曹生堅持冒寒入場為馬匹打氣，結果馬兒順利勝出，我們都十分開心。

沈集成續說：「曹生自我開倉已經支持我，他和曹太都是很關懷後輩的長者，我對曹生的家人致以最深切慰問。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199