馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理今天（12日）發出通告：

牌照委員會同意向黃俊發給2020/2021年度馬季餘下時間的自由身騎師牌照，有效期由2021年3月14日開始。

黃俊可繼續獲減五磅，直至他在香港勝出第70場頭馬為止，屆時他所獲減磅將調低至三磅。

現年27歲的黃俊自2018年3月底在港出賽以來，已合共勝出60場頭馬，但今季上陣147次，仍未打開勝利之門。

黃俊由周日起被馬會轉而發給自由身騎師牌照，成為新一位有磅減的本地騎師，他於本周六（13日）沙田日賽，最後一次以見習生身份上陣，策騎兩駒均來自師傅苗禮德馬房，為頭場「劍在九天」與第六場「順意寶」。

黃俊成成為大師傅後，現役就只剩餘周俊樂、陳嘉熙兩位見習騎師。

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