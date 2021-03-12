周末（13日）沙田賽事有不少從化兵列陣，當中又以兩匹希廐馬最值得留意。

第一場「勇眼光」至今三戰跑過田草1000及1200米，暫在直路賽取過一席第三，本身上次同程跑第十後不久，隨即被運往從化受訓。

此駒在當地試過兩課大閘，並曾於登山跑道快跳一課800米練氣。

「勇眼光」今戰續爭直路賽，鞍上人史卓豐是希斯其中一位愛將，騎練合作堪信賴。

第六場「人和家興」相當惹火，至今四戰全屬大熱門，成績兩冠一亞一殿。

上仗配周俊樂力拼下屈居亞軍，付出不少體力。

「人和家興」賽後被運往從化受訓，並在當地試過草閘。

今次「人和家興」夥拍潘頓作戰，幕後戰意盡顯，應有一番作為。

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