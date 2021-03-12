近期不少處女馬在港取得首捷，包括「愛馬劍」、「全才」、「都市神話」以及剛周三（10日）谷戰之「旅遊拿督」等。

周末（13日）沙田賽事，第一場四班草地1000米的「翡翠鳳凰」，在港十戰仍未開齋。

不過此駒並非沒有戰鬥能力，歷來七戰田草僅一次失獎金，今季四戰泥草地更全入前四名，證明近期此駒狀態不錯，今次賽前在從化操足兼贏草閘，有力坐正。

「翡翠鳳凰」上場在泥地1200米跑第三名，今仗轉爭田草1000米直路，為何變招？

羅富全受訪時說：「我早前部署『翡翠鳳凰』報爭泥地1200米，可惜列為後備二，如果再跑同程要等到本月尾。」

「適逢今次有一場田草1000米直路賽，此駒始終仍未贏過，什麼都要試試，說不定可以試出彩虹。」

「『翡翠鳳凰』是大步馬，跑來帶點均速，又有少少口勁，我會等牠口勁收斂後，才逐步安排牠增程。」

「『翡翠鳳凰』暫時會跑1000米及1200米，希望牠今場在直路賽有接近表現。」

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