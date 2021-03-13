第三場四班1800米泥地：「兩全其美」季內七戰泥地全有獎金，今仗隔一個月再跑，賽前起從化試閘有態。

昨日（12日）開飛4倍，5點企住4.1倍，現時3.4倍W，1.2倍P大熱，早飛好硬淨似樣，贏得。

「榮冠大道」季內贏過同程，上場跑草都入位，今仗重跑贏馬路程應更有把握。

昨日開飛3.3倍大熱，5點企住3.1倍，現時3.2倍W，1.4倍P。

睇早飛反映信心大，今場形勢對呢匹馬有利，葉廐馬用潘頓信心保證，不過唔好太熱就好啲。

「雷霆戰駒」前仗跑泥地1650米後上第六走咗光，上場即跑草地洗底，落第係正常，今仗重跑泥地1800米係目標。

昨日開飛7.6倍，5點回上10倍，現時又落返去8.4倍W，2.7倍P，明顯有早餐飛，今場負輕磅可以爆。

「皮具之星」季內喺五班開齋，上四班跑兩仗表現麻麻，今仗轉跑泥地隨時有驚喜。

昨日開飛22倍，5點落到14倍，現時12倍W，3.2倍P。

估唔到早餐飛都唔少，睇飛唔似想减分，此場最佳半冷。

提供：11雷霆戰駒、10皮具之星、3兩全其美、5榮冠大道

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199