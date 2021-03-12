面相中的下巴位置為「奴僕宮」，可反映出晚年的運勢及與晚輩的關係，當中以方方圓圓的下巴會較好，代表晚年無憂；相反若天生尖下巴的朋友，則要特別留意晚年的生活。

擁有尖下巴之人，天生家庭觀念較為薄弱，不太重視家庭，不喜歡待在家裡，總是喜歡外出。

其人晚年容易孤獨，而且「奴僕宮」特別弱，工作上很難找到合適的下屬，並且與晚輩的關係一般，即使家中聘請外傭，往往也未能找到合適人選，總是會產生諸多問題。

因此擁有尖下巴者必須要未雨綢繆，年輕時多儲蓄，為未來打好根基，免得晚年時孤苦無依。

當尖下巴之人逐漸年長，有機會慢慢變成雙下巴後，則可化解尖下巴所帶來的晚年危機。

今期（13日）財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的杏花邨及柴灣；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的西貢及馬鞍山均屬該區財位。

第九場三班1650米泥地「超霸神駒」 來港出賽七場，已可贏馬反映已適應水土，上仗落後頭馬兩個馬位過終點，但實際表現不俗，頭四段以超快步速領放，在蝕步速的形勢下仍能跑第三名，質值二班，今仗換上潘頓，可望贏馬補中。

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