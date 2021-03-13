資深馬主余潤興名下「神駒」系雙雄「勇戰神駒」及「智慧神駒」，下周日（21日）將攜手出戰今屆打吡大賽。

今午（13日）沙田日馬，同系泥地中距離好手「超霸神駒」今仗由賀銘年改配潘頓，結果順利一放絕塵，奪得季內第二場頭馬。

「超霸神駒」今仗締速1分36秒87，打破原班際紀錄保持者「皇者勝利」（已退役）之1分37秒22之紀錄。

沈集成今天憑「順勢贏」及「超霸神駒」暫時起孖，現時頭馬數字與羅富全相同，不過憑藉亞軍較多優勢，暫時超越後者居練馬師榜第四位。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派26及16元，二重彩派219元。

第二至四名順序為「元朗之星」、「錶之銳」及「天天精彩」。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199