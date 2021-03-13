英國不少經典大賽皆在雅士谷馬場舉行，包括英皇錦標、威爾斯親王錦標及皇席錦標等賽事。

據外電報道，雅士谷馬場今年所有賽事總獎金較去年上升66%，其中一年一度大賽期皇家雅士谷總獎金為600萬英鎊（約6,467萬港元），比去年增加六成，不過較前年仍差大約四成。

不過據雅士谷首席執行官Guy Henderson表示，他們原定2020年皇家雅士谷賽期獎金為800萬英鎊（約8,623萬港元），不過因為疫情原因而導致收入大減，因此實際獎金大幅下調。

Guy Henderson指出，今屆獎金雖然回升，不過只能恢復到去年所計劃的獎金（即800萬英鎊）的75%。

另外，一級賽英皇錦標總獎金亦將大幅回升，由去年40萬鎊（約431萬港元）增至87.5萬鎊（約943萬港元）。

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