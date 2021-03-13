沈集成周末（13日）田戰共出八駒，三寶場次旗下馬「弗雷」、「超霸神駒」和「浪漫組合」皆抽一檔。

「弗雷」及「超霸神駒」俱交由潘頓操刀，翻查紀錄，今季騎練合作八匹一檔馬，取得四冠兩亞一季佳績，上名率接近九成。

第八場四班1400米草地「弗雷」，上仗跑同程排14檔，照樣落飛勝出，幕後自視高，復課成熟再進一步，改配潘頓抽一檔可再一城。

第九場三班1650米泥地「超霸神駒」，前仗跑同程段段快仍可帶到，難度極高，上仗跑泥地千八米嫌長僅得第三，今次打王牌重遊舊路贏面大。

第十場三班1400米草地「浪漫組合」，莫雷拉今季共策五匹一檔馬跑同程，取得兩冠兩亞佳績，騎者唔肯放手，路合兼抽一檔，是交代好時機。

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