榜首騎師莫雷拉剛周三（10日）停賽復出，當中策騎兩匹徐廐馬「雷公鑿」及「愛逍遙」成為大熱門均搏失，只跑得第三、四名。

今天（13日）轉跑沙田日賽，莫雷拉夥拍徐雨石再接再厲，又有第四場五班草地1400米參賽馬「天地同心」被捧成大熱。

此匹六歲馬上季曾在雷神胯下獲服役生涯首Win，今次重召騎者壓陣，為人馬今季首次夾檔，賽前已亮起出擊信號。

結果人馬表現亦不負所托，「天地同心」沿途一直跟守好位，直路上發上一發力即有，最終贏對手0.75馬位，大熱獲勝。

「天地同心」亦替徐雨石馬房取得2021年沙田草地第一場頭馬，徐廐對上一次於田草贏馬，為去年12月26日的「明月千山」。

第四場單Win及組合獨贏A2分別派48.5元及25.5元，二重彩派472元。

跑獲第二至四名馬匹為「美活人生」、「電路一號」與「靚籐王」。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199