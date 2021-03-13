周六（13日）第三場四班1800米泥地，「團結一致」近兩戰加戴眼罩連續入位，可見現時評分都好着數，加上莫雷拉跑完第三唔放手肯再騎，照計會有更接近表現，點都要追埋呢次。

第四場五班1600米，「無極戰士」一降五班即有表現，半條直路受困望唔到空，都可以憑拉士200米追入第四，演出明顯係進步，今次加程再跑1600米，雖然同父馬少有一哩賽績，不過搏佢揸住四降五嘅優勢，今次點都搏盡。

第七場一班1200米，「帝豪福星」上仗久休復出一樣跑得咁好，搏完一場狀態三級跳，今次配番最佳拍檔潘頓兼受讓「旺蝦王」12磅，有晒反先條件，傷患馬無保留，值得睇好。

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