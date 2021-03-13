方嘉柏今季銳意爭奪冠軍練馬師，縱使近期頭馬增長數字不如蔡約翰，不過練者並不會輕言放棄。

今午（13日）第三場四班泥地1800米，方廐「兩全其美」在田泰安胯下後上一攻而破，成功以大熱門身份摘下季內第二Win。

「兩全其美」季內角逐泥地中距離表現相當穩定，連同今仗在內，八次上陣全數跑入獎金名次。

方嘉柏頭三場派出「大紅蜂」（第一場）及「兩全其美」全數以大熱門身份勝出，目前以一場頭馬劣勢落後蔡約翰居亞席。

方嘉柏說：「『兩全其美』的泥地性能很好，過往曾跑泥地1800米跑得第三名，路程有根據。」

「今場遇快步速，正合此馬的發揮，贏來合理。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派28及16.5元，二重彩派270元。

第二至四名順序為「皮具之星」、「雷霆戰駒」及「恆駿寶駒」。

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