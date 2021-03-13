以資深馬主劉耀棠為首的「多福」系陣營，今季相當支持希斯，其中「輗多福」在後者訓練下一出即勝。

今午（13日）沙田泥草混合賽，由劉耀棠之子劉心暉名下的三歲澳洲自購馬「摯多福」在港初出，角逐第五場二班草地1400米。

「摯多福」來港前在澳洲上陣四次，其中在一級賽香檳錦標跑第五名，該場季軍Ole Kirk隨後勇奪金玫瑰錦標及考菲爾德堅尼兩項一級賽桂冠，整體水準甚高。

「摯多福」父系「比亞路」上陣14次獲11冠2亞1季全上名佳績，包括囊括2012年金拖鞋大賽（1200米）、澳洲賽馬會育馬錦標（1400米）、香檳錦標（1600米）、2013年肯德百里錦標（1300米）及佐治萊德錦標（1500米）五項一級賽冠軍。

「比亞路」在港子嗣多數不乏長力，包括19年香港打吡冠軍「添滿意」及「熱血鬥士」等多駒皆能在1400米或以上賽事爭功。

「摯多福」母系She’s A Wildcat為知名種馬「楔位勁贏」之胞姐，後駒為2012年一級賽威廉烈特錦標（1200米）盟主。

「摯多福」賽前試閘四次，2月25日在從化試1200米草閘一放到底，走勢有前有後。

希斯馬房今季有四駒一出即勝，作風頗為急進，加上「摯多福」在澳洲服役時賽績亮麗，因此今仗機會不可過份看輕。

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