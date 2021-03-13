第六場三班草地1000米：「智醒財星」方廐自購馬初出，賽前操好晒，今場（13日）強配莫雷拉唔係講玩，昨日（12日）開飛9.2倍，5點輕輕落到6.4倍，現時4.9倍W，2.7倍P。

有晒墊底飛，如臨場再落啲飛就更似樣，WP捧場。

「志力同心」80分自購馬已跑兩仗唔算太差，熱身之後今仗報跑直路1000米，來港前贏過直路賽，今仗應有嘢睇。

昨日開飛31倍，5點落到25倍，現時大幅落到9.5倍W，2.5倍P，早餐飛唔弱估唔到，係此場最佳半冷。

「標準猴王」季內五戰共減5分，今仗轉跑田草1000米係首次，埋門試1000米閘唔錯，六歲馬力短咗，轉跑短途不無道理。

昨日開飛7倍，5點6.4倍，現時8.4倍W，2.3倍P。有墊底飛支持，睇飛今場會跑俾你睇。

「傳盛」跑此程專家，跑14次有11入三甲，今季都六戰五度入位。今仗面對一眾跑同程無經驗對手，此駒機會依然。

昨日開飛4.2倍，5點回上5.3倍，現時5倍W，1.5倍P，早餐飛當然有，睇飛三甲好穩。

提供：7智醒財星、3志力同心、6標準猴王、2傳盛

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