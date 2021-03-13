第八場四班草地1400米：「新威煌」上場半冷贏同程，排最外檔起步，贏馬時間快屬高水準。

今仗（13日）再跑同程雖然要負頂磅，但此馬夠件頭應無懼重磅。

昨日（12日）開飛6.9倍，5點企住6.4倍，現時5.2倍W，1.8倍P，早餐飛硬淨，睇飛有信心再下一城，重心首選。

「合夥贛勁」連續兩仗後上不及第三，今仗升上第四班跑負輕磅，對呢匹後上馬絕對有利。

昨日開飛4倍重飛，5點輕輕回上5.2倍，現時又落到3.7倍W，1.4倍P大熱。早飛嚟得好勁，睇飛有信心上班跑無問題，要兼顧。

「紅旺」上場係易主後初出跑田草1200米差點爆半冷，今場跑贏馬路程1400米兼强配雷神，戰意十足。

昨日開飛6.4倍，5點輕輕落到5.7倍，現時5.5倍W，2.2倍P。明顯有早餐飛，睇飛就砌梗。

「弗雷」上場贏同程飛到馬到，姿態點到即止。今場再跑同程，由排最外檔变排最內檔起步已比上場形勢好。

昨日開飛3.8倍大熱，5點企住3.4倍，現時3.5倍W，1.4倍P。早飛有，但上場食得幾飽吓，要有4倍以上會抵博啲。

提供：2新威煌、14合夥贛勁、9紅旺、1弗雷

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199