周六（13日）頭場四班1000米直路賽，以一對縮程馬「各取所需」及「翡翠鳳凰」較值得信賴。

前駒雖然仍未開勝門，但來港後四度跑直路，得一亞兩季一殿未失四名佳績，今場首度跑四班賽屆交代時。

至於「翡翠鳳凰」經常跑1200米未能貫注到底而有易位難贏之感，這類馬縮程隨時如「平海掌星」般試出彩虹，不能太過睇小。

尾場三班1400米，取一對較正路馬匹「疾風明駒」及「浪漫組合」。

前駒跑同程已連贏兩場，仍留在三班角逐可謂相當着數，轉配備後跑此程能跟能鬥，坐位望贏。

「浪漫組合」賽績上無疑易位難贏，但跑最狹窄跑道而得檔利除笨有精，上仗慢閘後仍上名，莫雷拉不放手，未交代馬仍可再追。

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