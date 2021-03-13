法籍型男騎師巴度今季得到沈集成支持，今午（13日）兩人又憑「順勢贏」攜手贏馬，季內兩人合作摘下12場頭馬。

沈集成說：「我要多謝『順勢贏』的馬主，給予我機會訓練這匹好馬。」

「此馬在英國服役時已經跑得很好，馬兒的性格很乖和文靜。」

「『順勢贏』的身形不算龐大，上場巴度夥拍此馬跑完1200米後，已經向我表示牠比較適合跑1400米。」

「我便接納騎者的意見，牠今場增程而戰立即交出頭馬。」

「『順勢贏』今場賺了快步速，巴度一早攝入內欄，慳位而上。」

「我認為牠負輕磅及馬性忠心，是爭勝的關鍵，希望牠持續進步，繼續交出好成績。」

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