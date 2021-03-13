第五波疫情已基本成形且來勢洶洶，對據報本有意在下周日（21日）打吡賽馬日重開馬場的馬會帶來衝擊， 兩個馬場重新對外開放復變得遙遙無期。

據了解，馬會近日亦向所有持牌騎師及練馬師發出勸喻，着他們勿外出到食肆用膳，以減低受感染的風險。

馬會早於去年底已實行所謂的「賽馬防護泡」措施，以確保當時的國際賽可順利舉行。

因應打吡將於一星期後上演，馬會為免賽事受疫情影響，已向騎練們作出上述呼籲，並於下周一（15日）檢視相關措施。

馬會同時要求中疫廈的員工進行自我隔離，其間不得上班，而且每天審視轄下20,000名員工的住址，以防萬一。

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