第一場四班1000米：「大紅蜂」方廐初出馬，賽前操練試閘做俾你睇，有晒作戰狀態。

昨日（12日）開飛8.1倍，5點落到7倍，現時進一步落到4.4倍W，2.1倍P。

早飛堅挺，雖然今仗配薛恩，但票數反映信心十足，再加今場有好友雷神呢棵大樹同度，可WP捧場。

「旗袍老細」質新馬今仗久休復出，皆因早前喺晨課流鼻血，今仗復出跑季初接近嘅1000米。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時都10倍W，2.9倍P。

有墊底飛支持，今場負輕磅兼排檔適中，入位唔難！

「各取所需」季內六戰全敗共獲減8分，今仗降落四班即報跑季初入位同程有計。

昨日開飛6.5倍，5點稍回上7倍，現時6.7倍W，2.1倍P。

有早餐飛，賽前有試閘輕抒步頭，睇飛似今場落班即現形，如臨場有飛落仲好，要預佢一票。

「翡翠鳳凰」今仗小休復出初跑田草1000米，賽前在從化操好，埋門試閘有朝氣。

昨日開飛7.3倍，5點落到5.9倍，現時7.2倍W，2.4倍P。

有墊底飛，今場面對一眾質新馬，對佢應有著數。

提供：8大紅蜂、14旗袍老細、1各取所需、3翡翠鳳凰

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