第七場一班草地1200米：「顯心星」上場重現真身贏谷草，今仗（13日）重返同程受讓20磅非常有利。

昨日（12日）開飛7.9倍，5點回上12倍，現時13倍W，3倍P。早飛唔算勁可能同配搭有關，不過如臨場有飛落就到位，現時有呢個賠率算非常抵買。

「日日精彩」上場跑一級賽後上第三有番鋒芒，今仗負磅有利有望重入勝門。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時15倍W，3.2倍P。有墊底飛頂住，今場點熱都唔會5倍以下開跑，要再拖。

「帝豪福星」上場跑一級賽平磅入Q有起色，今仗再跑同程有磅位之利，應會續好。

昨日開飛5.6倍，5點企住5.7倍，現時4.6倍W，1.6倍P。有早餐飛但又唔算勁，臨場落啲飛就會信心大啲。

「夢想成金」部署後小休明智，今仗重跑四W路程應有把握，昨日開飛5.9倍，5點5.6倍，現時4.5倍W，1.7倍P。

早飛越嚟越勁，好有信心贏馬喎，要預埋佢。

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