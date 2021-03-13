方嘉柏在今午（13日）田戰大舉出擊，第一場「大紅蜂」在薛恩胯下一出即勝，騎練近兩期賽事皆合作贏馬。

賽後方嘉柏讚賞薛恩是一位優秀騎師，並期望日後加強合作。

方嘉柏說：「香港競賽環境競爭激烈，馬匹要在港一出即勝，有一定難度。」

「我很開心『大紅蜂』可以在港初出即勝，此馬的質素不俗，但目前走勢仍很稚嫩，需要學習更多東西。」

「我認為牠的前景樂觀，將來可以跑更長的途程。」

「薛恩是一位優秀的騎師，只是香港從騎競爭很大，他沒有太多實力座騎。」

「我很開心與薛恩合作贏馬，並希望將來我們可以有更多的合作。」

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