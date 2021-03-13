早前因不小心策騎，而被罰停賽的法國籍騎師巴度，將會在本周末（13日）沙田賽事刑滿復出。

巴度全日策騎八駒上陣，其中他對第二場一班草地1600米的「幸福笑容」非常睇好。

「幸福笑容」上仗跑田草1400米女皇銀禧紀念盃後上第四，當日造全場最快末段21秒73，表現不俗。

這匹呂廐馬今仗降呢跑一班賽，巴度分析時說：「近期我多次在晨課為『幸福笑容』主課，馬兒目前狀態已達贏馬水準，而且競賽態度良佳，懂得如何放鬆地跑。」

「我覺得『幸福笑容』已具備成為良駒的條件，如果牠今場未能跑得接近，我會感到很失望。」

巴度續說：「『幸福笑容』今場排得一檔，牠是一匹身形很龐大的馬，我的首要任務是確保牠在陣上有足夠的空位衝刺。」

「牠上場跑1400米末段竄勁強橫，今場增程跑多二百米，只會更合適，我覺得牠跑田草1600米最正宗。」

另外，第五場二班草地1400米的「順勢贏」，近兩戰在巴度胯下上名，今場人馬原庄配搭捲土重來，騎者認為此駒值得贏馬。

巴度說：「『順勢贏』目前狀態極弗，馬匹內在鬥心很強，每次上陣都會全力以赴，我希望今場可以順利打開勝利之門。」

「牠的跑法具彈性，排9檔可望克服，今場由1200米增程跑1400米，我覺得問題不大。」

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