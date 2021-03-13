四班1000米直路賽成為初出自購新馬的表演舞台，須知今午（13日）田戰第一場「大紅蜂」以大熱門身份勝出後，近八期同班同程賽事，七次由初出馬掄元。

今場方嘉柏馬房「大紅蜂」在薛恩胯下沿途穩守前列位置，最終一放絕塵輕鬆掄元，成為廐內今季第四匹初出即贏的戰駒。

「大紅蜂」馬主為張仕天夫婦，前者以經理人身份在內的十一月團體，在剛周三（10日）谷戰旗下馬「大醇威」在陳嘉熙胯下搏失做阿二，結果今天憑這匹新血成功補中。

薛恩至今在港四次策騎初出馬被捧成大熱門，結果錄得全勝佳績，包括「行星夢」（19年11月23日）、「連連歡樂」（去年7月5日）、「人和家興」（去年11月22日）及「大紅蜂」（3月13日）。

第一場單Win及組合獨贏A1分別派25.5及17元，二重彩派227元。

第二至四名順序為「翡翠鳳凰」、「各取所需」及「縱橫十六」。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199