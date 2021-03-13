香港短途頂級良駒今季陷入青黃不接局面，整體水準較以往下跌不少之餘，更無一駒能夠獨當一面。

不過今日（13日）第七場一班草地1200米過後，或能令馬迷對本港短途馬重燃希望。

須知高伯新馬房「福逸」縱使今仗須蝕10分競跑，不過仍然在巴度胯下輕鬆獲勝，人馬合作三次未逢敵手。

「福逸」今仗締速為1分07秒8，追平前馬王「蓮華生輝」（已退役）在2007年所締造之一班班際紀錄時間。

第七場單Ｗin及組合獨贏A1分別派42.5及21.5元，二重彩派477元。

第二至四名順序為「錶之智能」、「顯心星」及「夢想成金」。

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