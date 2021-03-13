馬圈有唔少上流人士，有錢的，有知名度的，因此有唔少人都想入呢個圈搵飯食，唔理用什麼途徑，混入來做團體馬主又好，做塘邊鶴又好，做兼職傳媒都好，總之入咗嚟之後，慢慢才博人信任。

對自己有利的人，就成日請食飯兼俾錢人使，扮大豪客，冇利用價值的人，當然對佢哋又推又撞，攞晒啲馬主contact後，才從中慢慢獲取利益。

早前聽聞一宗駭人事件，有一位練馬師被冒認，用通訊app去問馬主借錢，咁點解嗰位騙徒又會有練馬師電話，又會有咁多馬主電話，又是離奇事件一宗。

當然最終查唔到啲咩，不過奉勸各位馬主和練馬師真的要小心，唔好立亂俾contact人。

文：關志彬

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