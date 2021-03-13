第九場三班泥地1650米：「滿冠熊」上場23倍贏泥地1800米有前有後，今仗（13日）原庄配搭再跑只加兩磅機會依然有。

昨日（12日）開飛12倍，5點企住11倍，現時落到8.8倍W，2.4倍P。有墊底飛，現時呢個賠率值博。

「超霸神駒」前仗大逃跑法贏同程勁，上場增程跑1800米埋門力弱第三。

今仗跑番贏馬路程改用潘頓，如場地利前置應可再贏。

昨日開飛2.3倍大熱，5點2.7倍，現時3.1倍W，1.6倍P。早飛勁，好有信心，今仗有運排埋1檔，應可一放到底。

「雙天至尊」上第三班再跑同程負超輕磅會好跑，昨日開飛15倍，5點輕輕回上18倍，現時13倍W，3.2倍P，有些少早餐飛，如場地利前置，要入一席晤難。

「進力之城」近三次跑谷草1650米冇W有P，今仗轉跑泥地，過住同程入過位，重跑比新鮮感馬匹未嘗不可。

昨日開飛15倍，5點回上18倍，現時16倍W，4.1倍P。早飛晤多，暫時信心未夠，如臨場落到低過10倍就要跟進。

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